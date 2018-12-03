  • الإثنين 03 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:19 م
بحث متقدم
حفل الكرة الذهبية اليوم

بث مباشر.. حفل إعلان الفائز بالكرة الذهبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف: لستم أوصياء على جسدي

تظاهرات السترات الصفراء

الحكومة الفرنسية تتفاوض مع أصحاب "السترات الصفراء"

الشيخ خالد الجندي

بالفيديو.. «الجندي»: لا توجد علاقات جنسية في الجنة

أمطار وشبورة

عواصف وأمطار وبرودة بداية من الأربعاء حتى الجمعة

شعار الإخوان

قيادي إخواني منشق: مؤيدو الجماعة ينصرفون عنها

الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

الأزهر يمنع قياداته من الظهور الإعلامي دون ترخيص

أردوغان وبن سلمان

«أردوغان»: مستعد لمواجهة «بن سلمان» بأدلة ومفاجآت

مستشفى 57357

لجنة التحقيق في فساد«57357» تحسم القضية (بيان)

المفتي: القوامة ليست سلطة عليا في يد الرجل

المفتي: الاكتفاء بإنجاب طفلين واجب شرعي

المرض العقلي

مساحة حرة

محمد صبري الشرقاوي
محمد صبري الشرقاوي

محمد صبري الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

وفاة مدير المخابرات العسكرية الروسية

#

معلومات هامة عن صاحب "القلم رصاص"

#

وفاة الفنان أحمد عبد الوارث

#

شاهد.. لماذا لجأت إليسا لطبيب نفسي؟

( تعد الإضطرابات النفسية هي مقدمات المرض النفسي . وكلاهما- الإضطرابات النفسية المزمنة والمرض النفسي- مقدمة للمرض العقلي، ويحدث ذلك في الغالبية الغيرمتوارثة جينياً. تبدأ الإضطرابات النفسية عادة بإستسلام إرادة الإنسان الحرة للوساوس والأوهام، والتي قد تنجم عن أسلوب خاطئ في التربية. أو نتيجة تعرض الإنسان لنوع معين من أنواع القهرالنفسي،والغبن العاطفي أو الجسدي أو كلاهما معاً. حينما ينظر الإنسان إلي نفسه بهذه الطريقة السلبية، وتترسخ في ذهنه الباطن وفي وجدانه، أنه شخص مقهور وضحية ومغلوب علي أمره؛ يبدأ في تبرير كل فشل يحصده، وكل سلبيه يقع فيها. ثم تأتي المرحلة التالية كنتيجة طبيعية ومنطقية لما سبقها، وهي مرحلة الإنتقام . قد ينتقم الشخص من نفسه، ويبدأ في مراحل تعذيبها المختلفة، سواء كان تعذيباً نفسياً أو جسدياً؛ لأنه لا يجرأ علي الإنتقام من المجتمع. وقد يلجأ هذا الشخص إلي الإنتقام من المجتمع مباشرةً، لتبدأ أولي خطواته في دنيا الجريمة.تعامل الإسلام مع الإنسان روحاً وجسداً، وإهتم بسلامة باطنه وفكره وظنونه،ودعاه دائماً إلي حسن الظن بالناس. فسوء الظن هو الباب الأول للمرض النفسي، ومن ثم العقلي. ) 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

إعلامنا.. بعافيه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ساويرس يشترى منزل "فؤاد نجم" ويجهزه لهذا الأمر
» تطورات جديدة في أزمة «عبد الحفيظ» ضد الحكام
» أول تعليق للإمارات على انسحاب قطر من "أوبك"
» تعرف على ترتيب «صلاح» في قائمة الكرة الذهبية
» شبكة الطرق الجديدة ساعدت على الحد من الحوادث
» محمد صبحي رئيسًا للجنة الدراما بـ«الأعلى للإعلام»
» موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي
» إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية
» إحالة «كلوب» للتحقيق بسبب سوء سلوكه
» ربة منزل في محكمة الأسرة: "جوزي نصاب ومزور"
» "بن جاسم": "أوبك" أصبحت عديمة الفائدة

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا