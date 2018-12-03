المرض العقلي

03 ديسمبر 2018 - 08:54 م

( تعد الإضطرابات النفسية هي مقدمات المرض النفسي . وكلاهما- الإضطرابات النفسية المزمنة والمرض النفسي- مقدمة للمرض العقلي، ويحدث ذلك في الغالبية الغيرمتوارثة جينياً. تبدأ الإضطرابات النفسية عادة بإستسلام إرادة الإنسان الحرة للوساوس والأوهام، والتي قد تنجم عن أسلوب خاطئ في التربية. أو نتيجة تعرض الإنسان لنوع معين من أنواع القهرالنفسي،والغبن العاطفي أو الجسدي أو كلاهما معاً. حينما ينظر الإنسان إلي نفسه بهذه الطريقة السلبية، وتترسخ في ذهنه الباطن وفي وجدانه، أنه شخص مقهور وضحية ومغلوب علي أمره؛ يبدأ في تبرير كل فشل يحصده، وكل سلبيه يقع فيها. ثم تأتي المرحلة التالية كنتيجة طبيعية ومنطقية لما سبقها، وهي مرحلة الإنتقام . قد ينتقم الشخص من نفسه، ويبدأ في مراحل تعذيبها المختلفة، سواء كان تعذيباً نفسياً أو جسدياً؛ لأنه لا يجرأ علي الإنتقام من المجتمع. وقد يلجأ هذا الشخص إلي الإنتقام من المجتمع مباشرةً، لتبدأ أولي خطواته في دنيا الجريمة.تعامل الإسلام مع الإنسان روحاً وجسداً، وإهتم بسلامة باطنه وفكره وظنونه،ودعاه دائماً إلي حسن الظن بالناس. فسوء الظن هو الباب الأول للمرض النفسي، ومن ثم العقلي. )