التوقيع على اتفاق لتبادل الأسرى في اليمن

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وقعت كل من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والتحالف العربي والحكومة اليمنية على اتفاق لتبادل الأسرى، بحسب قيادي حوثي، مساء الإثنين.
وقال رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، عبد القادر المرتضى، على صفحته بموقع "فيسبوك" إن مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفث، أبلغهم أمس، بأن التحالف العربي والحكومة اليمنية وقعا على الاتفاق، الذي سبق أن وقعت عليه الجماعة، منتصف نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي.
وأضاف المرتضى أن جماعته استكملت، اليوم، إجراءات التوقيع على الاتفاق، الذي ترعاه الأمم المتحدة، "واستلمنا نسخة من الاتفاق الموقع".
ولم يوضح المرتضى تفاصيل الاتفاق، لكنه أعرب عن أمله أن يمثل "الخطوة الأولى لإنهاء هذا الملف الإنساني"، وأن يتم التنفيذ "بكل سلاسة ودون أي عراقيل".
ويأتي هذا التطور ضمن جهود المبعوث الأممي، الذي يزور، اليوم، صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2014.
وسمح التحالف العربي، اليوم، بإجلاء 50 جريحًا من قوات الحوثيين إلى سلطنة عمان.
ويمهد هذان التطوران لانطلاق مشاورات سلام مقررة في السويد بين أطراف النزاع اليمني، في وقت لاحق من الشهر الجاري لم تعلن عنه الأمم المتحدة بعد.
ومنذ عام 2015 ينفذ التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات يمنية.
وخلفت الحرب المستمرة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، بحسب الأمم المتحدة. 

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