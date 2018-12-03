  • الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:25 ص
بحث متقدم
رانيا يوسف

تصريحات مثيرة لـ "رانيا يوسف" على أزمة الفستان

وحيد حامد

هذا هو شرط وحيد حامد لـ الاعتذار لمستشفى 57357

بطاقة التموين

"التموين" تكشف عن خطوات إعادة المستحقين للبطاقات

محمد صلاح

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة.. تعرف عليها

أطفال الشوارع

تأييد أزهري لتحديد النسل: الرسول لا يتباهى بأمة ضعيفة

أرشيفية

مكاسب ذهبية من تشغيل المصانع المتوقفة.. فهل تفعلها الحكومة؟

رانيا يوسف

رانيا يوسف: لستم أوصياء على جسدي

تظاهرات السترات الصفراء

الحكومة الفرنسية تتفاوض مع أصحاب "السترات الصفراء"

الشيخ خالد الجندي

بالفيديو.. «الجندي»: لا توجد علاقات جنسية في الجنة

أمطار وشبورة

عواصف وأمطار وبرودة بداية من الأربعاء حتى الجمعة

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة.. تعرف عليها

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بعد قميص "بلاي بوي" .. جمهور صلاح غاضب منه لسبب جديد

#

صلاح ينشر صورة حزينة .. والجماهير: عُد لنا قويًا

#

صلاح أول مصري وعربي يفوز بجائزة "بوشكاش"

#

الكشف عن أسرار جديدة في أزمة صلاح و اتحاد الكرة

أعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول، مساء الاثنين، حصول محمد صلاح على جائزة جديدة في مسيرته المهنية.
وحسب موقع «الريدز»، فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في عام 2018، وذلك من قِبل اتحاد مشجعي كرة القدم خلال حفل أقيم مساء اليوم في مدينة لندن.
وتصدر «صلاح» قائمة تضم كل من لاعب ليفربول «فيرجيل فان ديك» وثنائي مانشستر سيتي «رحيم ستيرلينج» و«سيرجيو أجويرو» ولاعب تشيلسي «إدين هازارد» ولاعب ليستر سيتي «هاري ماجواير». وحصل اللاعب صاحب الـ26 عامًا على ما يقرب من 366 ألف صوت في ذلك الاستفتاء.
ويُعد «صلاح» هو ثالث لاعب من ليفربول يحصل على تلك الجائزة بعد الأوروجواني «لويس سواريز» في عام 2013، والبرازيلي «فيليب كوتينيو» في عام 2016.
ومن جانبه، قال «صلاح» تعليقًا على تلك الجائزة: «شكرًا لكم على هذه الجائزة، هذا يعني الكثير بالنسبة لي لأنها تُمنح بناءً على الجماهير».
وأضاف: «عادة ما أشارك أي جوائز أحصل عليها مع زملائي في الفريق وجميع الموظفين في ليفربول، ولكن في هذه المناسبة، أود أيضًا أن أهديها لمشجعي ليفربول لدعمهم الرائع، شكرًا لكم».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

النِتْ.. والنَتْيتَه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "التضامن" تكشف حقيقة مخالفات مستشفى "57357"
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» هذا ما قاله مكرم محمد أحمد على منع بث «LTC»
» فنان شهير يكشف تفاصيل القبض عليه بأمن الدولة
» أستاذ كبد: هذا المرض هو الوباء القادم في العالم
» "الجندي": يوم القيامة ليس يوم بالمعنى اللي احنا نعرفه
» وزير فرنسي: مستعدون لتلبية مطالب"السترات الصفراء"
» رسميًا.. «الغندور» يفسخ تعاقده مع قناة «بيراميدز»
» وصول شحنة مساعدات دوائية تركية إلى غزة
» جاريث بيل: أنا الأحق بهذه الجائزة وليس «صلاح»
» ساويرس يشترى منزل "فؤاد نجم" ويجهزه لهذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا