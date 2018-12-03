"التموين" تكشف عن خطوات إعادة المستحقين للبطاقات

03 ديسمبر 2018 - 11:01 م

كشفت وزارة التموين عن 5 خطوات لإعادة الأفراد المستحقين مرة أخرى إلى بطاقات التموين، للمواطن الذى يرى أنه صاحب حق فى التظلم وتم حذف بعض الأفراد من بطاقته بالخطأ.



وأوضحت الوزارة أنه تم وقف بعض الأفراد من بطاقات التموين، وهم (أى اسم ليس أمامه رقم قومى، وأى رقم قومى غير صحيح، أو مكرر فى بطاقات مختلفة، وأى عدد مستفيدين لم يتطابق مع أعداد المستفيدين الفعلى وفقا لقاعدة البيانات الرسمية).



وطالبت الوزارة المواطن الذى يرغب فى التقدم بتظلم لإعادة الأفراد للبطاقة مرة أخرى، الحصول على استمارة أداء الخدمة لتدوين التظلم الخاص به وملء استمارة مدون بها جميع بيانات المستفيدين بالبطاقة التموينية، مؤيدة بصورة الأرقام القومية لجميع أفراد البطاقة.



وأضافت أنه يتم تسجيل الاستمارة بمكتب التموين وإدخالها على الحاسب الآلى ومراجعتها من المختص بمكتب التموين، ويقوم مركز معلومات الإنتاج الحربى برفع البيانات التى سُجلت لمراجعة البيانات وقبول ما هو سليم ورفض أى بيان خاطئ.



وتقوم وزارة الإنتاج الحربى بـ«التعديل» على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة وتعديل المستحق منها للتعديل أولاً بأول، ويخطر المواطن بواسطة مكتب التموين بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر سبب الرفض فى موعد غايته 10 أيام من تاريخ تسلم التظلم. كما أصدرت وزارة التموين تعليمات، أمس، بمد العمل بالمكاتب التموينية على مستوى الجمهورية حتى الرابعة مساء لاستقبال المواطنين.



من جانبه، أكد على المصيلحى، وزير التموين، أن الهدف من عمليات تدقيق قاعدة بيانات البطاقات التموينية هو ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وعدم صرف أى استحقاقات لبيانات غير صحيحة أو وهمية، وأن عملية الشطب لحالات الخطأ تمت نتيجة عدم قيام المواطنين بعملية التحديث خلال الفترة التى حددتها الوزارة.

