العاهل المغربي يزور رئيس الجابون في المستشفى

03 ديسمبر 2018 - 11:20 م

قام العاهل المغربي الملك محمد السادس بزيارة رئيس الغابون، على بونجو أونديمبا بالمستشفى العسكري في الرباط للاطمئنان على صحته.



وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية بأن الملك محمد السادس اطلع خلال زيارته على الحالة الصحية لرئيس الغابون، الذي يمضي مقاما طبيا بالمغرب «من أجل إعادة التأهيل الطبي والنقاهة».



وجدد محمد السادس تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس الغابون الذي وصل إلى الرباط قادما من السعودية، ودخل المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس في أواخر نوفمبر الماضي.

