» "التضامن" تكشف حقيقة مخالفات مستشفى "57357"

03 ديسمبر 2018 - 11:00 م

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لم تكتف فقط بفحص ما كتب في وسائل الإعلام، حول اتهام مستشفى «57357» بتهم فساد، ولكنها تعقبت كل الشكاوى المقدمة عن طريق لجنة مختصة وهذه اللجنة خلصت إلى أن هناك بعض المخالفات الإدارية.



وأضاف «العقبي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على شاشة «سي بي سي»، أن القانون يمنح مهلة زمنية لإصلاح المخالفات الإدارية وهذا ما تم التعامل وفقا له مع مستشفى «57357».

