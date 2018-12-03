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تصريحات مثيرة لـ "رانيا يوسف" على أزمة الفستان

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

المصريون ـ متابعات

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كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن ملابسات فستانها المثير للجدل، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، مشيرة إلى أن «البطانة الداخلية للفستان قد رفعت دون أن تشعر».
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، أن «بعض المصورين الحاضرين للمؤتمر استغلوا هذه اللحظة وصوروها».
وأوضحت "يوسف" أنها اشترت الفستان من أحد المولات في دولة عربية، وكان معها بناتها، وقالوا لها "حلو أوي يا مامي"، مشيرة إلى أنها لم ترتديه إلا يوم حفل الختام، مضيفة: "البطاانة ااترفعت، ومكنتش أعرف.. الفنانة إيمي سالم هى اللي نبهتني وقالتلي البطاانة اترفعت، وكنت عديت الريد كاربت واتصورت خلاص".
ونوهت بأن التصريحات التي نقلت عنها بأنها لا ترى في الفستان مشكلة، كانت عن فستانها فى الافتتاح، وليس الختام.
وأردفت بالقول إنه لم ينبهها أحد لشكل فستانها، قائلة "تاني يوم الصبح أخويا اتصل بيا وقاالي إيه الفستان ده.. ده اللي شاريينه سوا، وكان مضايق، واعتذرتله".
وأكدت "يوسف" "أنا مش عارفة ليه حصل كل ده.. بس أنا شرحت لكل الناس إيه اللي حصل، أعمل إيه تاني"، لافتة إلى أنه كان هناك مصور هو من التقط صور للفستان بهذا الوضع، متابعة: "ماكنش واقف مكانه"، مشيرة إلى أنها "من يوم االخميس وأنا بتبهدل، بس أنا متعودة بعد كل نجاح يحصلي مصيبة، أنا مش محتاجة أتشهر أنا عندي رصيد 25 سنة".



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