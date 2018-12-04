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4 ملايين يورو.. فاتورة "احتجاجات السبت" في فرنسا

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تراوحت خسائر احتجاجات حركة "السترات الصفراء" في فرنسا السبت، بين 3 و4 ملايين يورو بحسب الإعلام المحلي.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية، الإثنين، أن احتجاجات الأول من ديسمبر/ كانون الأول الحالي (السبت)، في شارع الشانزليزيه ومحطيها بالعاصمة باريس، خلفت أضرارا اقتصادية تراوحت بين 3 و4 ملايين يورو.
يشار إلى أن محلات الماركات العالمية الشهيرة والمخابز ومعارض السيارات في شارع الشانزليزيه، أغلقت أبوابها بسبب الاحتجاجات، فيما تعرضت العديد من المحلات التجارية والمصارف الآلية لعمليات نهب.
وتشهد فرنسا احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال عنف، حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين.
وقتل في المظاهرات المتواصلة منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني، شخصان وأصيب ألف و43 شخصا بجروح بينهم 222 من رجال الأمن، وتوقيف 424 شخصا. 

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