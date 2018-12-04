» تعليق ناري لرئيس الريال على فوز مودريتش بالكرة الذهبية

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أعرب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني، الإثنين، عن سعادته البالغة بتتويج لاعب وسط فريق كرة القدم الأول بناديه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2018 (بالون دور).
وقال بيريز خلال الحفل الذي نظمته مجلة (فرانس فوتبول)، "مودريتش هو عاشر لاعب من ريال مدريد يتوج بالكرة الذهبية، هذا إنجاز كبير".
وأضاف، "أظن أن هذه الجائزة الهامة يوجد بينها وبين الريال قصة حب وعلاقة وثيقة، ومتأكد من الاستمرارية وسيكون هناك المزيد من الكرات في المستقبل للاعبي الريال".
وتوج مودريتش الإثنين، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل عام 2018 متفوقا على عدد كبير من نجوم اللعبة مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسيين أنطوان غريزمان وكيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي على الترتيب. 

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