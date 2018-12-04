ريهام سعيد تطالب بمحاكمة مصور رانيا يوسف لهذا السبب

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أعربت الإعلامية ريهام سعيد عن استيائها من ردود الفعل حول فستان الممثلة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الذي أثار جدلا واسعا، مستنكرة وصول القضية إلى جلسات مجلس النواب.
وقالت في برنامجها «صبايا» عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين: «إنتو سايبين 100 طفل مريض قلب هيموتوا وماسكين في فستان رانيا يوسف»، وتساءلت: «مفيش نائب في البرلمان سمعني وأنا بقول إن في 100 طفل بيموتوا؟».
وأضافت: «إشمعنى رانيا يوسف، في واحدة عندنا ولا أنا عارفة هي ممثلة ولا راقصة ولا بشتغل إيه، كل حياتها إنها بتطلع صور وهي مش لابسة هدوم، وكانت موجودة في المهرجان وهي مش فنانة، ليه محاسبنهاش، مهرجان الجونة كان في ممثلات كانوا لابسين حاجات عريانة جدا من فوق، هل من فوق غير من تحت؟».
وتابعت: «أنا مش هقول إنها حرية شخصية ولا حاجة، أنا مبقولش إنها غلطانة، ولا لي إني أقول إنها غلطانة، أنا مين شغلني قاضي عليها، أنا بس بتكلم عن نشر الفجور».
وأردفت: «المصور اللي نزل على ركبته عشان يصورها من ورا، مين اللي بينشر الفجور؟ هذا المصور اللي لازم يتحاسب ولا رانيا يوسف؟ أنت في المهرجان ومعاك الكاميرا دي عشان تغطي فعاليات المهرجان ولا عشان تتصيد للنجمات وتفضحهم وتصورهم بهذه الطريقة المشينة».
ودعت إلى محاكمة المصور الذي التقط الصور لـ«يوسف» من زاوية استثنائية، معقبة: «هي مددتش ضهرها للمصورين زي ما في ناس تانية عملت، المصور هو اللي نشر الفجور، هو اللي نزل على ركبته عشان يصورها، ليه؟ هتاخد في الصورة كام؟ نزلت على ركبتك ليه يا محترم؟».


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