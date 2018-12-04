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وزير الأوقاف: 6 ملايين جنيه لصيانة وتجديد المساجد

الحياة السياسية

الدكتور مختار جمعة
الدكتور مختار جمعة

المصريون ووكالات

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اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اعتمادات مالية جديدة لإحلال وصيانة بعض المساجد على مستوى الجمهورية.
وصرح وزير الأوقاف بأن الاعتمادات المالية التي تم اعتمادها، الاثنين، تأتي في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد على مستوى الجمهورية، وأنها بلغت نحو 6 ملايين و896 ألف جنيه.
وعلى صعيد آخر، قال وزير الأوقاف إن اختبارات التصفية النهائية للمسابقة التشجيعية المحلية في حفظ القرآن الكريم لعام 1440هـ 2019م ستبدأ بديوان عام الوزارة اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، لافتًا إلى أهمية أن يحضر جميع المتسابقين بطاقة الرقم القومي أو إثبات قيد مدرسي مع شهادة الميلاد. وقال إنه سيتم إجراء الاختبارات يوم الخميس المقبل للمتسابقين من مديريات: (القاهرة، الجيزة، الفيوم، القليوبية).

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