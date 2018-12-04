شاهد .. عدلي القيعي يحرج عمرو أديب باقتراح صادم

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عمرو أديب

عدلى القيعى

فاجأ المهندس عدلي القيعي - رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي - بدعوة مثيرة للجدل للإعلامي عمرو أديب .

وقال "القيعي" في برنامجه "ملك وكتابة" المذاع على قناة "الأهلي" : "خليك معانا يا عمرو، هتنبسط أكتر والله، فكر فيها"، مطالبًا إياه بتشجيع المارد الأحمر .

وأضاف: "عمرو أديب إنسان في قمة الذكاء ، وجد فرصة للاعتذار لجماهير الأهلي عن كرة حسام غالي التي سخر منها قبل أشهر ، فعاد وسخر من كرة محمود علاء بنفس الطريقة".

وهاجم "أديب" نادي الزمالك بسبب خروجه من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال على يد الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعتهما، الجمعة الماضي، على ملعب بتروسبورت.

وقال في برنامجه "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر": "الفرقة اللي مبتسترش، الفرقة اللي بترفض إننا نقعد شوية سعداء، الفرقة اللي بترفس النعمة، الفرقة اللي فصولها دايمًا صعبة، أتحدث عن الزمالك".

وأضاف: "إمبارح جابولي سكتة دماغية، وكإن مصر مفيهاش عمرو أديب، أنا والله ما شمتان، أنا قلت قلبي بيقطر دمًا على الأهلي، فطبعًا قاعد دلوقتي عينيا بتقطر دما ووداني بتقطر دما وشعري بيقطر دما".

وتابع: "كله كوم واللي عمله فيا محمود علاء كوم لما راح شاط الكورة وضيع قلبي معاه، ومش عارفين راحت فين، أين ذهبت كورة محمود علاء محدش عارف".


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