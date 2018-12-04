» شاهد .. ماذا فعل كلب "جورج بوش" بعد إعلان وفاته؟

04 ديسمبر 2018 - 05:33 ص

نشر جيم ماكجراث - المتحدث باسم أسرة "بوش" - صورة محزنة عبر حسابه بـ"تويتر" للكلب "سولي" الذي اقتناه الرئيس الراحل جورج بوش الأب قبل وفاته ، حيث ظهر الكلب يرقد بجانب التابوت .



وكان بوش قد تلقى "سولى"، وهو من فصيلة الـ"لابرادور" في يونيو الماضي، من منظمة "فيت دوجز"، وهي منظمة خيرية توفر كلاب الخدمة للمحاربين القدامى ولمن يعانون من إعاقات.



وكان "سولي" يساعد الرئيس الأسبق في تحركاته المنزلية، مثل فتح الأبواب، والتقاط الأشياء، بعد وفاة السيدة الأمريكية الأولى السابقة باربرا بوش، حيث كان بوش مريضا بمرض باركنسون «الشلل الرعاشي».

