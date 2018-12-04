» الخطيب ومجلس الأهلي يحركون عدة قضايا ضد رئيس الزمالك

04 ديسمبر 2018 - 07:17 ص

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعدة بلاغات تتهم رئيس الزمالك بالسب والقذف وتكدير الأمن العام خلال بلاغ مقدم للنائب العام.



وقرر مجلس إدارة الأهلي فى اجتماعه الذى عقد فى الأول من أكتوبر الماضي مقاضاة كل من تجاوز فى حقه مكلفاً لجنة قانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه خصومه.



ووكل محمود الخطيب بصفته رئيساً لمجلس إدارة الأهلي وشخصه بالإضافة إلى مجلس إدارة الأحمر المحامي محمد عثمان لتقدم البلاغ الذى اشتمل على الاتهامات التالية:





1- قذف وسب فى مداخلة ببرنامج "استاد الزمالك" المذاع على قناة الحدث اليوم بتاريخ 24-9-2018 .



2- قذف في عرض الاشخاص وخدش فى سمعة العائلات فى فيديو لرئيس الزمالك على اليوتيوب.



3- قذف واشاعة أخبار كاذبة ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث اليوم بتاريخ 29-9-2018 .



4- قذف فى المؤتمر الصحفي بنادي الزمالك بتاريخ 22-10-2018.



5- قذف واشاعة أخبار كاذبة فى فيديو لرئيس الزمالك على اليوتيوب نشر 11-10-2018.



6- قذف وسب ، وتكدير الأمن والسلم العام بتاريخ 12-10-2018 .



7- اساءة استعمال الحصانة البرلمانية.



وطلب ممثل الأهلي القانوني فى النهاية إتخاذ اللازم قانوناً وتمكين الشاكين بالإدلاء بالأقوال وتقديم المستندات وفقاً لما تسفر عن التحقيقات .





