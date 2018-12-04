» سما المصري تهاجم ميدو بسبب رانيا يوسف: أنت مش على راسك ريشة

04 ديسمبر 2018 - 07:31 ص

شنت الفنانة سما المصري هجومًا شرسا على مدرب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" بعد هجومه على منتقدي فستان رانيا يوسف.



ونشرت سما صورة لـ"ميدو" عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "لا لا حاسب بس، أنا حرة انتقدها بمزاجي طب ما في ناس بتنتقدني أطلع أقولهم مالكم؟، كل واحد له حق النقد طالما مبيجرحش في حد.. إيه هندبح الناس ونجيب سيرة أبوهم وأمهم عشان بينتقدونا؟".

وأضافت: "بعدين بتقول للي بينتقدها يتمني يبوس رجليها؟. ليه يا حبيبي هي رجل شجرة الدر ولا إيه؟!".

وأنهت سما رسالتها قائلة: "عيب على اسمك وتاريخك تتكلم كده مع الناس، أنت بتكلم بني آدمين زيهم زيك أنت مش أحسن منهم ولا على راسك ريشة يا سي كابتن أنت".