مفاجأة سارة لجماهير الأهلي عن "مانويل جوزيه"

04 ديسمبر 2018 - 08:27 ص

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن طرح اسم البرتغالي مانويل جوزيه مجددًا على إدارة النادي تمهيدًا للتعاقد معه.





وأكدت مصادر صحفية، أن الجلسة التي انتهت منذ قليل بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على ملف الكرة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة طرح خلالها اسم جوزيه لتولي قيادة الأهالي خلال الفترة المقبلة "حسب فيتو".





وكشفت مصادر أن طرح اسم جوزيه لقيادة القلعة الحمراء لقي استحسان عبد الحفيظ وجميع المقربين من بيبو، خاصة بعد الرقم الكبير الذي طلبه دياز مقابل تدريب الأهلي.





وأوضحت المصادر، أن الساعات القليلة المقبلة تسفر عن اسم المدير الفني للقلعة الحمراء والذي لن يخرج عن البرتغالي مانويل جوزيه و الأورجوياني ورامون دياز.