» شاهد .. لن تصدق أن هذه المهارات يقوم بها لاعب مصري .. وكلنا نعرفه

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محمد زيدان

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو لمجموعة من اللقطات المجمعة للاعب المصري الدولي محمد زيدان .

ونال "زيدان" شهرة واسعة منذ لعبه مع منتخب مصر في عهد المدير الفني الأسبق حسن شحاتة .. لكن الفيديو سلط الضوء على مهارات زيدان إبان احترافه في الدنمارك وألمانيا وهي الفترة التي لم يكن بها "إنترنت" ليسمح للناس بمتابعة إبداعته أولًا بأول.

وظهر "زيدان" في الفيديو يقدم مهارات لا تصدق ، مما جعل الجميع يتساءلون عن أسباب عدم لعبه في أكبر أندية أوروبا.

الفيديو:


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