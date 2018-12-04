» كيف علق شقيق "رانيا يوسف" على فستانها المثير للجدل؟

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الفستان المثير للجدل

كشفت الفنانة رانيا يوسف تفاصيل المكالمة الغاضبة التي تلقتها من شقيقها عقب رؤيته لفستانها المثير للجدل .

وقالت خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي "عمرو أديب" على قناة "MBC مصر" : "أول من تواصل معي بعد أزمة الفستان هو شقيقي ، وسألني محتدًا (هل هذا هو الفستان الذي اشتريناه سويًا؟) .. هل يصلح ما فعلتيه؟ .. أريد تفسير لتلك الصور المتداولة على المواقع" .. مضيفة: "اعتذرت له وقلت أنا آسفة".

وتابعت: "أخي رجل محترم ولذلك عاتبني وأثناء المهرجان لم ألاحظ شيئًا غريبا لكن عند عودتي للمنزل عرفت أن ما حدث في المهرجان مصيبة ".

وكانت "رانيا" أثارت الجدل عند ظهورها بفستان شبه عاري بمهرجان القاهرة السينمائي ، قبل أن تؤكد أن الفستان حدث به قطع أدى لهذا المنظر الذي أثار غضب المصريين".

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