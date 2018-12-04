» بعد قضيته ضد رانيا يوسف.. سمير صبري: دي زي بنتي وهتنازل

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التنازل عن جميع البلاغات المقدمة ضد «رانيا يوسف»

سمير صبرى

رانيا يوسف

أعلن المحامي سمير صبري تنازله عن البلاغ المقدم ضد الفنانة رانيا يوسف بعد واقعة فستانها المثير للجدل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وقال "صبري" في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي "عمرو أديب" : "حديث رانيا عن الفستان واضح فيه الصدق وسوف أتنازل عن البلاغ اليوم لأنها مثل ابنتي".

كان سمير صبري المحامي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة رانيا يوسف بسبب فستان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال صبري في بلاغه، إن الفستان الذي ارتدته الفنانة رانيا يوسف خلال حفل ختام الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذي أساء لدور المهرجان وسمعة المرأة المصرية بصفة خاصة وللمجتمع بأكمله وقيمه وثوابته وتقاليده وعاداته.

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