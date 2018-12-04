  • الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:41 ص
بحث متقدم
مني برنس برفقة السفير الإسرائيلي

"الدكتورة الراقصة" تثير الجدل بصورتها مع السفير الإسرائيلي

بوش

«البرادعي» ينشر صورة لجثمان «بوش» مع كلبه

السترات الصفراء

هل تستجيب فرنسا لـمطالب «السترات الصفراء»؟

محمد صلاح

أول تعليق لـ"صلاح" على فوز ليفربول أمام "إيفرتون"

الفنانة رانيا يوسف

سر تنازل المحامين عن البلاغات المُقدمة ضد رانيا يوسف

تامر أمين مع الفنانة فاطمة عيد

وصلة رقص لتامر أمين في أول ظهور لبرنامجه الجديد

الدولار

البنوك الأعلى سعرا للدولار

جوزيه

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي عن "مانويل جوزيه"

جروس

الزمالك يؤدب "جروس" واللاعبين بأغرب عقوبة في مصر

رحمة خالد

شاهد .. فيديو لأول مذيعة مصرية مصابة بمتلازمة داون

قوات الاحتلال الاسرائيلى تدمر أنفاقا لحزب الله

عرب وعالم

اسرائيل
اسرائيل

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

#

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال برام الله

#

أسامة كمال: "دي قلة أدب"

#

بالفيديو.. لحظة خروج عهد التميمي

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم، إنه رصد أنفاقا لحزب الله تسمح بالتسلل من لبنان إلى أراضي إسرائيل وباشر عملية لتدميرها.

وقال المتحدث باسم القوات الإسرائيلية جوناثان كونريكوس، إن أنفاق الهجوم تلك لم تكن بدأت العمل بعد لكنه سيتم سدها أو هدمها من غير أن يحدد عدد الأنفاق أو يوضح الوسائل التي ستستخدم لهذا الهدف، مؤكدا أن جميع العمليات ستجرى على الأراضي الإسرائيلية، مع أنها ستؤدي على الأرجح إلى تفاقم التوتر مع حزب الله الذي خاضت إسرائيل حربا مدمرة ضده في 2006 .

وقال كورنيكوس، للصحفيين: "بدأنا عملية (الدرع الشمالي) لكشف وإحباط هجمات حدودية عبر أنفاق حفرتها منظمة حزب الله الإرهابية من لبنان إلى إسرائيل"، متابعا أن الجيش أقام منطقة عسكرية مغلقة في القطاع المعني وعزز وجوده من دون تعبئة جنود الاحتياط، كما أنه لم يتم إصدار أي تعليمات خاصة للسكان المدنيين الإسرائيليين، وذلك حسبما نقلت وكالة "فرانس برس ".

واستخدم الجيش الإسرائيلي في السابق وسائل مختلفة في عمليات هدم أو سد أنفاق من قطاع غزة، ويأتي الإعلان عن العملية بعد ساعات على لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بروكسل، مساء أمس الإثنين، وذكر نتنياهو أنه كان يعتزم أن يناقش مع بومبيو الخطوات التي نتخذها معا لصد عدوان إيران ووكلائها في الشمال في إشارة إلى سوريا ولبنان . 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

النِتْ.. والنَتْيتَه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا النظام قتل رئيس الوزراء اللبنانى رفيق الحريرى
» بالفيديو.. ما الأدوية الممنوع اصطحابها خلال السفر؟
» في حوار قديم.. شادية تروى تفاصيل إنقاذها من الموت
» قوات الاحتلال الاسرائيلى تدمر أنفاقا لحزب الله
» هجوم إلكتروني على وكالة فضاء روسية
» عزمي مجاهد يعود من جديد على قناة الرافدين
» لماذا بكت ريهام سعيد على الهواء؟
» الأعلى للإعلام عن إيقاف "LTC": تعبنا وزهقنا من هذه القناة
» طقس اليوم لطيف والصغرى تسجل 15 درجة
» بعد قضيته ضد رانيا يوسف.. سمير صبري: دي زي بنتي وهتنازل
» كيف علق شقيق "رانيا يوسف" على فستانها المثير للجدل؟

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا