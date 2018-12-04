» قوات الاحتلال الاسرائيلى تدمر أنفاقا لحزب الله

عمرو محمد
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم، إنه رصد أنفاقا لحزب الله تسمح بالتسلل من لبنان إلى أراضي إسرائيل وباشر عملية لتدميرها.
وقال المتحدث باسم القوات الإسرائيلية جوناثان كونريكوس، إن أنفاق الهجوم تلك لم تكن بدأت العمل بعد لكنه سيتم سدها أو هدمها من غير أن يحدد عدد الأنفاق أو يوضح الوسائل التي ستستخدم لهذا الهدف، مؤكدا أن جميع العمليات ستجرى على الأراضي الإسرائيلية، مع أنها ستؤدي على الأرجح إلى تفاقم التوتر مع حزب الله الذي خاضت إسرائيل حربا مدمرة ضده في 2006 .
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