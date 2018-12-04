» قوات الاحتلال الاسرائيلى تدمر أنفاقا لحزب الله

04 ديسمبر 2018 - 09:46 ص

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم، إنه رصد أنفاقا لحزب الله تسمح بالتسلل من لبنان إلى أراضي إسرائيل وباشر عملية لتدميرها.

وقال المتحدث باسم القوات الإسرائيلية جوناثان كونريكوس، إن أنفاق الهجوم تلك لم تكن بدأت العمل بعد لكنه سيتم سدها أو هدمها من غير أن يحدد عدد الأنفاق أو يوضح الوسائل التي ستستخدم لهذا الهدف، مؤكدا أن جميع العمليات ستجرى على الأراضي الإسرائيلية، مع أنها ستؤدي على الأرجح إلى تفاقم التوتر مع حزب الله الذي خاضت إسرائيل حربا مدمرة ضده في 2006 .

وقال كورنيكوس، للصحفيين: "بدأنا عملية (الدرع الشمالي) لكشف وإحباط هجمات حدودية عبر أنفاق حفرتها منظمة حزب الله الإرهابية من لبنان إلى إسرائيل"، متابعا أن الجيش أقام منطقة عسكرية مغلقة في القطاع المعني وعزز وجوده من دون تعبئة جنود الاحتياط، كما أنه لم يتم إصدار أي تعليمات خاصة للسكان المدنيين الإسرائيليين، وذلك حسبما نقلت وكالة "فرانس برس ".





واستخدم الجيش الإسرائيلي في السابق وسائل مختلفة في عمليات هدم أو سد أنفاق من قطاع غزة، ويأتي الإعلان عن العملية بعد ساعات على لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بروكسل، مساء أمس الإثنين، وذكر نتنياهو أنه كان يعتزم أن يناقش مع بومبيو الخطوات التي نتخذها معا لصد عدوان إيران ووكلائها في الشمال في إشارة إلى سوريا ولبنان .



