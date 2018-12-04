الأمن الإداري بمعهد القلب يعتدي على صحفيين

04 ديسمبر 2018 - 09:49 ص

اتهم الزميلان الصحفيان أيمن أبو بكر ومحمد فوزي عددا من أفراد أمن معهد القلب القديم، بمنطقة الكيت كات في العجوزة، بالاعتداء عليهم والتطاول بالألفاظ النابية والتهديد والوعيد، وتوجيه السباب والشتائم للصحافة والإعلام والقيادة السياسية في الدولة.

جاء ذلك على إثر تقديم الزميل شكوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، بتاريخ 29ـ10ــ 2018 برقم" 1357238"، عن سوء معاملة أفراد الأمن للمواطنين.

وتوجه الزميلان للقاء الممثل القانوني للمعهد حاتم الضوه وفق موعد مسبق لنظر الشكوى، فوجئ الزميلان بسيل من الشتائم والسباب ومحاولة التعدي عليهم بالأيدي، وتهديدهم، مما دفعهم للاتصال بشرطة النجدة، وتحرر عن ذلك محضر رقم 10742 لسنة 2018 العجوزة.