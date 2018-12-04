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العصار يطالب باستثمارات وتبادل خبرات بيلاروسية مع مصر

الحياة السياسية

العصار مع وزير البيلاروسى
العصار مع وزير البيلاروسى

وكالات- حنان حمدتو

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بيلاروسيا

وزارة الانتاج الحربي

محمد العصار

أكد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، على ضرورة  التعاون العسكرى  والاقتصادي  مع بيلاروسيا ، لافتا الى انه من الضرورى أن يكون هناك شراكة بين الجانبين لتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بحكم العلاقة التاريخية والوثيقة بين الجانبين وضرورة أن تجتمع اللجنة الصناعية قريبا وأن تكون مصر بحكم موقعها التاريخي والريادي مركز للصناعات البيلاروسية لتصديرها الي دول الشرق الاوسط وأفريقيا.

وتابع خلال لقائه بوزير التصنيع العسكرى  البيلاروسى رومان جولوفشينكو  بالامس علي هامش انطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية”ايديكس 2018 ” المقام لاول مرة في مصر الفترة من 3 الي 5 ديسمبر الجاري، بانه  من ضرورة  تعميق الاستثمارات البيلاروسية فى مجال التسليح فى مصر وتبادل الخبرات العسكرية بين الطرفين.

ومن جانبه أشاد رومان جولوفشينكو بالمستوي المتميز للصناعات العسكرية للإنتاج الحربي ومدي التقدم التكنولوجي العالمي الذي لمسة والمستوى العالي من الاحترافية للعاملين في الانتاج الحربي، مؤكدا على انه سوف يكون هناك مشروعات مشتركة كثيرة بين الجانبين بحكم العلاقات المتميزة التي تربط بين الجانبين.


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