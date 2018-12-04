» بالفيديو.. ما الأدوية الممنوع اصطحابها خلال السفر؟

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دول الخليج

نبيلة مكرم

وزيرة الهجرة

المصرين بالخارج

ادوية ممنوعة من السفر

طالبت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، المصريين الراغبين فى السفر لدول الخليج العربى،  توخى الحذر وعدم جلب أى عقاقير مجدولة ومحظورة بالبلدان المشار إليها تجنبا للوقوع تحت طائلة قانون هذه الدول الذى يفرض عقوبات صارمة فى هذا الشأن، تجنبا لوقوع أحدا من أبناء المصريين الراغبين فى السفر لدول الخليج، فى مثل هذه القضايا.

وعرضت فضائية "اكسترا نيوز" عبر برنامج "هذا الصباح "قائمة هذه الأدوية «ديدركس – برويوكسين – موجادون – نترازبيام - الفاكمين حقن - الكيتامين حقن كفلار – ارجوتامين" ، ومادة دكستر ميثورفان مثل "تويسلار – بلمولار - كوديفان – كودينالن" ، وكذلك مادة كودايين مثــل "سومينال – فينبابينال – باركودايين - نوفاسى ممتد المفعول - برونكلاز – فينوباربيتال».

قائمة الأدوية المحظور حملها للمسافرين:

 تضم القائمة مشتقات مادة البنزوديازبيينز مثل «فالنيل – كالميبام – نيوريل – فاليم - ترانكسين كبسولات- لاكسوتنيل أقراص- إى إن أقراص – زانكس- كوداستين – كوديبرتت - كودافين شراب - سومادريل أقراص- توسيفان"كبسولات " كورفاس - ميجرانيل أقراص- كافرجون ليوس - ليبراكس أقراص - رينوتريل أقراص».

أدوية الجدول الأول:

ومن بين قائمة الأدوية المدرجة بالجدول الأول ، المواد الاتية والمستحضرات التى تحتوى على مادة من هذه المواد بكمية تزيد عن 10 ملليجرام في الجرعة الواحدة أو يتجاوز تركيزها فى المستحضر 2.,% فيما عدا الاقماع: -Codeine – Dihydrocodeine ، كما تضم المواد الاتية ومستحضراتها بأى نسبة"- Amphebramon – Butorphanol ( Stadol) – Ketamine (ketalar) Vial" - -Ethyl morphine ( Alphacamphine )

كما تشمل القائمة المستحضرات التي تحتوي على مادة  HCL KETAMINE ، والمستحضرات التي تحتوي على مادةDEXTROMETHORPHANE   أو أملاحها بكمية أكثر من  10ملليجرام في الجرعة الواحدة أو بتركيز اكثر من 2.,%في المستحضر الواحد ، وجميع المستحضرات التى تحتوى على مادة ZOLPIDEM : وأملاحها ، والمستحضرات التي تحتوي على مادة ZOLPIDEM .

قائمة أدوية ومستحضرات الجدول الثانى:

أم قائمة الجدول الثانى فتصرف بموجب تذكرة طبية مدموغة ، وتختم التذكرة بخاتم الصيدلية لعدم تكرار الصرف ولاتسحب ولاتسجل ، وتحدد الكمية بحد أقصى صنفين فقط وعلاج لمدة شهر واحد، وتصرف30 علبة من كل صنف وبحد أقصى 300قرص لكل صيدلية.

وتضم قائمة الجدول الثانى:-

جميع مشتقات البنزوديازيبينزBENZODIAZEPINES ، و المستحضرات التي تحتوي على مادة BROMAZEPAM ، والمستحضرات التي تحتوي على مادة  CLONAZEPAM ، والمستحضرات التي تحتوي على مادة DIAZEPAM ، و المستحضرات التي تحتوي على مادة TETRAZEPAM ، والمستحضرات التى تحتوى على مادة ALPRAZOLAM ، والمستحضرات التى تحتوى على مادة OXAZEPAM ، والمستحضرات التي تحتوي على مادة LORMETAZEPAM ، والمستحضرات التي تحتوي على مادة LORAZEPAM ، والمستحضرات التى تحتوى على مادة POTASSIUM CLORAZEPATE ، ومستحضر COMIDAL L ومثيلاته، والمستحضرات التى تحتوى على مادة  CARISOPRODOL ، والمستحضرات التى تحتوى على مادة CARISOPRODOL ، والمستحضرات التي تحتوي على مادة NALBUPHEN :، والمستحضرات التى تحتوى على مادة  NALBUPHINE ، والمستحضرات التى تحتوى على مادة NEFOPAM :، و المستحضرات التي تحتوي على مادة NEFOPAM

 قائمة الجدول الثانى المحظورة:

كما تضم قائمة الجدول الثانى المستحضرات التى تحتوى على 10ملليجرام إلى أكثر من 5 ملليجرام DEXTROMETHORPHAN   فى الجرعة الواحدة، و المستحضرات التى تحتوى على مادة DEXTROMETHORPHAN ، وجميع المستحضرات التى تحتوى على مادة   MEPROPAMATE   أو أحد أملاحها، و المستحضرات التى تحتوى على مادة MEPROBAMATE ، والمستحضرات التي تحتوي على مادة ZOPICLONE : ، وجميع المستحضرات(بجميع أشكالها الصيدلية) التى تحتوى على مادة TRAMADOL وأملاحها ، ، والمستحضرات التى تحتوى على مادة BENZOHEXOL وأملاحها، والمستحضرات التى تحتوى على مادة BENZOHEXOL OR TRIHEXYPHENIDYLE .

 أما قائمة الأدوية التى تندرج بالجدول الثالث، فهى تصرف بموجب تذكرة طبية مدموغة تصرف نماذجها من اتحاد نقابات المهن الطبية، ولا تسحب التذكرة مستثناة من شرط الكمية، وتضم المستحضرات التي تحتوي على مادة CHLORDIAZEPOXIDE .

عقوبات حمل الأدوية بالمخالفة:

وأشارت القائمة التى تم إعدادها أن الأدوية والمواد التى تندرج فى الجدول رقم (1) ، فهى تصرف بموجب تذكرة مخدرات خاصة تصرف نماذجها من مديرية الشئون الصحية المختصة، وتحدد الكمية الموصوفة في التذكرة الواحدة بموجب الجدول الرابع الملحق بقانون المخدرات، وتحفظ التذكرة وتسحب وتقيد بدفتر المخدرات بالصيدلية، وترسل الكشوف الخاصة بالوارد والمنصرف والمتبقي من المخدرات بالصيدلية خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهري يناير ويوليو من كل عام إلى مديرية الشئون الصحية المختص، موضحة أن عقوبات حمل هذه الأدوية بالمخالفة تتراوح من السجن إلى الحبس والغرامة المالية.

 

وتضم الأمثلة لمستحضرات الجدول رقم (1) ،المستحضرات التى تحتوى على مادةMORPHINE ، والمستحضرات التى تحتوى على مادةAPOMORPHINE ، والمستحضرات التى تحتوى على مادةFENTANYL ، والمستحضرات التى تحتوى على مادة METHYLPHENIDATE ، و مادة ومستحضرات Flunitrazepam   .


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