» هذا النظام قتل رئيس الوزراء اللبنانى رفيق الحريرى

04 ديسمبر 2018 - 10:05 ص

كشف الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير السعودية في واشنطن، بالأمس، أن النظام الإيراني يحاول خداع العالم بادعاء البراءة من جرائمه، مؤكدًا أن المملكة لن تسمح بظهور حزب الله آخر في جزيرة العرب.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "يستمر النظام الإيراني بمحاولة خداع العالم بخطابه المزدوج الذي يدعي البراءة من جرائمه، هذه أمثلة على ما فعله منذ توليه السلطة".

وتابع: "قام بقتل وتهجير الملايين من الشعب السوري، ودعم الطائفية في العراق لتمزيق وحدته، واقتحم السفارات داخل أرضه، وقتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري".

وكان قد قتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في فبراير عام 2005، مع 21 شخصًا، عندما انفجر ما يعادل 1000 كيلوغرام من مادة التي إن تي أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق سان جورج في بيروت .