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"الدكتورة الراقصة" تثير الجدل بصورتها مع السفير الإسرائيلي

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مني برنس برفقة السفير الإسرائيلي
مني برنس برفقة السفير الإسرائيلي

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مواقع التواصل الاجتماعي

السفير الإسرائيلي

منى برنس

أستاذ الاداب

أثارت الدكتورة منى برنس، أستاذة الأدب الإنجليزي في جامعة قناة السويس، جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية عقب نشرها صورة تجمعها بالسفير الإسرائيلي لدى القاهرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسوك».

وعلقت برنس أعلي  الصورة المنشورة  بتعليقين أحدهما بالغة العربية والأخر بالانجليزية قائلة: «مع سعادة السفير الإسرائيلي في القاهرة، ديفيد جوفرين».

وظهر السفير الإسرائيلي في الصورة، يحمل رواية «أمريكا وجه القمر» لبرنس، التي صدرت أواخر العام الماضي.

يذكر أن برنس كانت نشرت من قبل صورة لها بصحبة فتاتين من إسرائيل، وعلقت على الصورة قائلة: «البنتان من إسرائيل، قابلتهما عند أم سعد، لم تكملا الـ 19 سنة، حصلتا على الثانوية العامة، وستلتحقان بالجيش الإسرائيلي، وقررتا قضاء إجازة في مصر». وقارنت برنس وقتها، بين عقلية البنت المصرية والبنت الإسرائيلية، وانحازت للثانية، معتبرة أنها أكثر تقدمية وفهماً للحياة.

واعتادت برنس، إثارة الجدل، فسبق ونشرت فيديو لها وهي ترقص مرتدية ملابس منزلية، ما ردت عليه جامعة قناة السويس، بعزلها من وظيفتها بعد صدور قرار من مجلس التأديب بعزلها جراء المخالفات المنسوبة.

كما كانت برنس، أعلنت عزمها ترشيح نفسها للانتخابات الرئاسية الماضية مارس في فيديو نشرته على «فيسبوك» ظهرت فيه وهي جالسة على سطح منزلها وتحتسي كأسا من مشروب كحولي، وتحدثت عن أن برنامجها الانتخابي سيدعو المصريين للرقص، قبل أن تتراجع عن قرار الترشح.

وكانت آخر تصريحات أطلقتها ، قبل واقعة لقاء السفير الإسرائيلي، تتعلق بعلاقات المسلمين والمسيحين في مصر.

وقالت عبر صفحتها على «الفيسبوك:» نفسي أفهم ما يضايق سكان مسلمين في قرية في المنيا، أن يصلي سكان بيصلوا في كنيسة أو منزل أحدهم، ولماذا من حق المسلمين الصلاة في جوامع وفي بيوت والمسيحيين أو البهائيين أو الشيعة، لا يحق لهم الصلاة».

وتساءلت: «أيضا لا أفهم، لماذا يستبعد نجل الصديق الشاعر ماجد أبادير، من قائمة اللاعبين في نادي الإنتاج الحربي لأنه المسيحي الوحيد في القائمة».

وتابعت برنس: «أين الإرادة السياسية لأن تصبح مصر دولة مدنية، تحمي كل المصريين على تنوع معتقداتهم، وثقافاتهم، وخلفياتهم العرقية غير الشعارات والزيارات وكاتدرائية العاصمة الجديدة، أين الإرادة السياسية، في حياة الناس التي تعيش في القرى والنجوع والكفور والعشوائيات».


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