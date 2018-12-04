«البرادعي» ينشر صورة لجثمان «بوش» مع كلبه

04 ديسمبر 2018 - 10:19 ص

نشر الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، صورة لجثمان جورج بوش الاب بعد وفاته.

وقال البرادعي في الصورة التي نشرها للجثمان وكان يقف بجوارها «كلب» بوش الشخصي: "كلب چورچ بوش الأب يرقد أمام جثمانه ! الوفاء".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب قد توفي منذ أيام عن عمر يناهز 94 عاما.

وقد أثارات الصورة ردود أفعال كبيرة من متابعي "البرادعي" حيث قال مغرد: "ممكن تشوف الموضوع بشكل تاني، أنه ما طلع من الدنيا غير بكلب، الله لا يسامحو لا هو ولا ابنو".

قبل أن يضيف متابع آخر: "جورج بوش، أفضى إلى ربه، وسيتقابل مع أطفال العامرية، في محكمة العدل المطلق".