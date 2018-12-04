«البرادعي» ينشر صورة لجثمان «بوش» مع كلبه

عمرو محمد
نشر الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، صورة لجثمان جورج بوش الاب بعد وفاته.
وقال البرادعي في الصورة التي نشرها للجثمان وكان يقف بجوارها «كلب» بوش الشخصي: "كلب چورچ بوش الأب يرقد أمام جثمانه ! الوفاء".
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب قد توفي منذ أيام عن عمر يناهز 94 عاما.
وقد أثارات الصورة ردود أفعال كبيرة من متابعي "البرادعي" حيث قال مغرد: "ممكن تشوف الموضوع بشكل تاني، أنه ما طلع من الدنيا غير بكلب، الله لا يسامحو لا هو ولا ابنو".
قبل أن يضيف متابع آخر: "جورج بوش، أفضى إلى ربه، وسيتقابل مع أطفال العامرية، في محكمة العدل المطلق".
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