سفارة كوريا بمصر: "لم نستورد كلابا لتناول لحومها"

04 ديسمبر 2018 - 10:22 ص

أكدت سفارة كوريا الجنوبية بمصر، أن بلادها لم تقم مطلقا باستيراد كلاب لتناول لحومها، مشيرة إلى أن عادة أكلها في طريقها للاختفاء،جاء ذلك في بيان للسفارة.

وفي الآونة الأخيرة، تحدثت تقارير صحفية عديدة بمصر عن توجه حكومي لتصدير الكلاب للخارج، لا سيما كوريا الجنوبية، قبل أن تخرج الحكومة بنفي ذلك، عقب لغط وجدل كبير بين مؤيد ومعارض لهذا القرار بوسائل الإعلام ومنصات التواصل.

وقال بيان سفارة كوريا الجنوبية: «دأبت هذه الأخبار والتقارير على الإشارة إلى كوريا باعتبارها من الدول المرشحة لذلك، وهو ما ينم عن جهل كبير بثقافة الشعب الكوري، فضلا عن تشويه صورته بتداول هذه المعلومات المغلوطة».

وأضاف البيان: «حكومة كوريا الجنوبية لم تقم مطلقا باستيراد الكلاب بهدف تناول لحومها».

وتابع: «عادة تناول لحوم الكلاب في كوريا في طريقها للاختفاء، ولا سيما في ظل الضغوط التي تمارسها جمعيات ونشطاء حقوق الحيوان في كوريا».

وذكرت بعض التقارير الإخبارية أن محكمة في كوريا الجنوبية، حظرت قتل الكلاب لأكل لحمها.

وفي نوفمبر الماضي، بدأ مسؤولون كوريون جنوبيون، بإخلاء أكبر مجمع لمسالخ الكلاب بالبلاد، بعد ضغوط من نشطاء في مجال حقوق الحيوان لوضع حد لتلك العادة التي يدفع مليون كلب ثمنها من حياته كل عام.

ومع هذا الهجوم الحقوقي، تقول التقارير ذاتها، إن هذا التقليد الكوري يتراجع، مع تصور جديد للكلب على أنه رفيق وحارس وليس حيوانا يؤكل لحمه.