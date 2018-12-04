  • الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:39 ص
بحث متقدم
مني برنس برفقة السفير الإسرائيلي

"الدكتورة الراقصة" تثير الجدل بصورتها مع السفير الإسرائيلي

بوش

«البرادعي» ينشر صورة لجثمان «بوش» مع كلبه

السترات الصفراء

هل تستجيب فرنسا لـمطالب «السترات الصفراء»؟

محمد صلاح

أول تعليق لـ"صلاح" على فوز ليفربول أمام "إيفرتون"

الفنانة رانيا يوسف

سر تنازل المحامين عن البلاغات المُقدمة ضد رانيا يوسف

تامر أمين مع الفنانة فاطمة عيد

وصلة رقص لتامر أمين في أول ظهور لبرنامجه الجديد

الدولار

البنوك الأعلى سعرا للدولار

جوزيه

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي عن "مانويل جوزيه"

جروس

الزمالك يؤدب "جروس" واللاعبين بأغرب عقوبة في مصر

رحمة خالد

شاهد .. فيديو لأول مذيعة مصرية مصابة بمتلازمة داون

عبدالنور: "فرنسا ستدخل فى دوامة"

الحياة السياسية

فرنسا
فرنسا

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

ديلى ميل: ولادة أول توأم معدل وراثيا فى الصين

#

"ماكرون" يعترف للمرة الأولى بهذا الأمر الخطير

#

هند صبري تتبرأ من سعد لمجرد: مستهتر ‎

#

خروج قطار عن مساره والسكك الحديدية تفتح التحقيق

فرنسا

التجارة

المظاهرات

عبد النور

أكد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، أن ما يحدث من مظاهرات بفرنسا سيدخلها في دوامة كبرى.

وأضاف فخرى في تغريدة بـ"تويتر": "النظام الفرنسي في سباق مع الزمن لإيجاد حل للأزمة قبل يوم السبت القادم لتفادي نزول المظاهرات".

وتابع: "الحكومة ستعلن اليوم إلغاء الضرائب التي تسببت في هذه الغضبة لكن المطالب تتزايد لتشمل رفع الأجور والارتقاء بالخدمات العامة واستقالة الحكومة".

واختتم تغريدة بقوله: "فرنسا داخلة في دوامة!".

جدير بالذكر أن موجة كبيرة من الاحتجاجات سادت أرجاء العاصمة باريس، تقودها حركة تسمى "السترات الصفراء"، احتجاجًا على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة من إجراءات بسبب ارتفاع أسعار الوقود.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

النِتْ.. والنَتْيتَه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا النظام قتل رئيس الوزراء اللبنانى رفيق الحريرى
» بالفيديو.. ما الأدوية الممنوع اصطحابها خلال السفر؟
» في حوار قديم.. شادية تروى تفاصيل إنقاذها من الموت
» قوات الاحتلال الاسرائيلى تدمر أنفاقا لحزب الله
» هجوم إلكتروني على وكالة فضاء روسية
» عزمي مجاهد يعود من جديد على قناة الرافدين
» لماذا بكت ريهام سعيد على الهواء؟
» الأعلى للإعلام عن إيقاف "LTC": تعبنا وزهقنا من هذه القناة
» طقس اليوم لطيف والصغرى تسجل 15 درجة
» بعد قضيته ضد رانيا يوسف.. سمير صبري: دي زي بنتي وهتنازل
» كيف علق شقيق "رانيا يوسف" على فستانها المثير للجدل؟

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا