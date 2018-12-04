عبدالنور: "فرنسا ستدخل فى دوامة"

04 ديسمبر 2018 - 10:29 ص

أكد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، أن ما يحدث من مظاهرات بفرنسا سيدخلها في دوامة كبرى.

وأضاف فخرى في تغريدة بـ"تويتر": "النظام الفرنسي في سباق مع الزمن لإيجاد حل للأزمة قبل يوم السبت القادم لتفادي نزول المظاهرات".

وتابع: "الحكومة ستعلن اليوم إلغاء الضرائب التي تسببت في هذه الغضبة لكن المطالب تتزايد لتشمل رفع الأجور والارتقاء بالخدمات العامة واستقالة الحكومة".

واختتم تغريدة بقوله: "فرنسا داخلة في دوامة!".

جدير بالذكر أن موجة كبيرة من الاحتجاجات سادت أرجاء العاصمة باريس، تقودها حركة تسمى "السترات الصفراء"، احتجاجًا على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة من إجراءات بسبب ارتفاع أسعار الوقود.