علي جمعة: "الشفافية سلاح ذو حدين"

متابعات حنان حمدتو
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الاسبق، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم، أنه أوصى بالستر وعدم فضح الناس.
واقتبس جمعة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حديث عن رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ»، منوهًا بأنه في هذه الوصية أمر بالستر، وهو ضد الفضيحة وعليه مبنى الدين.
واضاف أنه في هذا ا العصر يدعو كثير من الناس إلى ما سماه الشفافية ولها معنى صحيح ومعنى قبيح، والمعنى القبيح هو الدعوة إلى الاستهانة بالفاحشة وسيء القول والأخلاق بدعوى الشفافية, والشفافية بالمعنى الصحيح هي الصدق وليس الفضيحة، مدللًا بما قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» الآية 19 من سورة النور.
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