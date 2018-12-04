علي جمعة: "الشفافية سلاح ذو حدين"

04 ديسمبر 2018 - 10:32 ص

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الاسبق، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم، أنه أوصى بالستر وعدم فضح الناس.

واقتبس جمعة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حديث عن رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ»، منوهًا بأنه في هذه الوصية أمر بالستر، وهو ضد الفضيحة وعليه مبنى الدين‏.

واضاف أنه في هذا ا العصر يدعو كثير من الناس إلى ما سماه الشفافية ولها معنى صحيح ومعنى قبيح، والمعنى القبيح هو الدعوة إلى الاستهانة بالفاحشة وسيء القول والأخلاق بدعوى الشفافية‏, والشفافية بالمعنى الصحيح هي الصدق وليس الفضيحة، مدللًا بما‏ قال تعالى‏:‏ «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» الآية 19 من سورة النور.‏