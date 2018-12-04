"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لـ"عاصفة ترابية"

04 ديسمبر 2018 - 12:45 م



رد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، علي الأنباء التي ترددت بشأن تعرض البلاد لعاصفة ترابية قائلا :" إنه سيكون هنك مجرد نشاط للرياح يومي الأربعاء والخميس، ولن يصل لحد العاصفة.



وأضاف"عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، وستصل الأمطار بعد غد إلى القاهرة.



وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح وسقوط الأمطار سيستمران حتى نهاية الأسبوع.

