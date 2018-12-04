  • الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:06 م
بحث متقدم
نجل زعيم الجهاديين: داعش موجودة في القرآن

تأجيل محاكمة المتهمين فى "داعش الوراق" لـ11 ديسمبر

صورة الخبر

لهذا السبب "صلاح" لا يستحق جائزة بوشكاش

جينا هاسبل

المخابرات الأمريكية تقدم إفادة حول "خاشقجي"

الدكتورة منى برنس

سمير صبرى يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منى البرنس

رونالدو وشيقتيه

شقيقتا رونالدو: المافيا وراء فوز مودريتش بالكرة الذهبية

صورة مركب صيد

العثور على المركب الغارق في أعماق «خليج السويس»

جوزية

كواليس رفض جوزيه تدريب الأهلى وتوليه منصب جديد

محمد صلاح

أول تعليق لـ"صلاح" على فوز ليفربول أمام "إيفرتون"

مني برنس برفقة السفير الإسرائيلي

"الدكتورة الراقصة" تثير الجدل بصورتها مع السفير الإسرائيلي

السلمي

«ميسي غزة» يكشف حقيقة انتقاله لـ"القلعة الحمراء"

تفاصيل اللقاء السري بين وزير فلسطيني وليبرمان

عرب وعالم

ليبرمان
ليبرمان

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الرياض: "ندرس ربط السعودية ومصر بجسر بري"

#

قيادي سابق بالداخلية يحرج الإخوان على الهواء

#

تفاصيل لقاء "الجبير" مع زير الدفاع الأمريكي

#

عرفات: توريد 1300 عربة سكة حديد مشاركة مع الإنتاج الحربى

كشف وزير الشؤون المدنية للسلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، عن خفايا اللقاء الذي جمعه صحبة رئيس المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، بوزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان.

وقال الشيخ اليوم الثلاثاء، إن اللقاء مع ليبرمان "تم بناء على طلبه (ليبرمان)، وجرى خلاله حوار ساخن نقل موقف السلطة الفلسطينية بشكل واضح بخصوص تطبيق قرارات المجلس المركزي الداعية إلى تحديد العلاقة مع إسرائيل، في ظل عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة".

وأضاف: "وتم تناول كل التجاوزات والاختراقات الإسرائيلية للاتفاقيات الموقعة والتي لم تعد قائمة أمام الإجراءات الإسرائيلية على الأرض سواء في القدس أو الاستيطان، ومصادرة الأراضي واقتحامات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وموضوع الخان الأحمر، ورفضنا لقرار الإخلاء، والاعتقالات وهدم البيوت".

وتابع: "كذلك طلبنا رفع كل أشكال الحصار على قطاع غزة، وأمام كل ذلك فإن القيادة الفلسطينية تنتظر الرد النهائي من الحكومة الإسرائيلية في إعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة في مساراتها المتعددة".

وأكد الشيخ على أن: "خيار إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها هو الخيار الاستراتيجي الذي يرسي دعائم السلام والاستقرار في المنطقة"

وأضاف: "قلنا إن مرحلة الحلول الانتقالية قد انتهت، وإننا نبحث عن حل واحد ووحيد يكفل إنهاء الاحتلال على أرضنا وقيام دولتنا المستقلة. ولم يصلنا الرد لأنه (ليبرمان) استقال من منصبه".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

النِتْ.. والنَتْيتَه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط شبكة لتبادل الزوجات فى «البساتين»
» النجم الساحلي يكشف حقيقة انتقال «مرعي» لـ«بيراميدز»
» المتهم بقتل زوجته الحامل: «عايرتني بفقري»
» أول تعليق من طليق رانيا يوسف على أزمة الفستان
» رانيا يوسف: "تخيلت نفسي في السجن"
» عبدالنور: "فرنسا ستدخل فى دوامة"
» هذا النظام قتل رئيس الوزراء اللبنانى رفيق الحريرى
» بالفيديو.. ما الأدوية الممنوع اصطحابها خلال السفر؟
» في حوار قديم.. شادية تروى تفاصيل إنقاذها من الموت
» قوات الاحتلال الاسرائيلى تدمر أنفاقا لحزب الله
» هجوم إلكتروني على وكالة فضاء روسية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا