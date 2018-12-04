"الوزراء" يعين نائبا لرئيس البورصة لمدة 4 سنوات

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مدبولى
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متابعات حنان حمدتو

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البورصة،

المصرية

سوق المال

عبد الرحمن الشيخ

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و وزير الإسكان  تعيين أحمد عبد الرحمن عبد العزيز الشيخ، نائباً لرئيس البورصة المصرية لمدة أربع سنوات.

 يذكر أن أحمد عبد الرحمن الشيخ يتمتع بخبرة عملية بمجال سوق المال لنحو خمسة وعشرين عاماً منذ بداية عمله بالبورصة عام 1993، عمل خلالها بالمؤسسات الثلاث الرئيسية بسوق المال في مصر(هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي) ما أكسبه تنوعاً عالياً من الخبرات، فقد انتدب للعمل بشركة مصر للمقاصة لمدة عام في بداية نشاط الشركة عام 1996، بجانب انتدابه للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية لمدة تزيد عن ست سنوات كمساعد لنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ومشرف على الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول.

وحصل عبد الرحمن على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس شعبة محاسبة عام 1992، فضلا عن حصوله على ماجستير إدارة أعمال تخصص أسواق مال من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ودبلوم استثمار وتمويل من جامعة عين شمس.


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