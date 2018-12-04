10 محظورات على المواطنين من المرور خلال نزول الشبورة

04 ديسمبر 2018 - 12:59 م

حذرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، المواطنين من عدم إتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة فى حالة نزول الشبورة على الطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية ، واستعرضت الادارة الارشادات فى بيان لها وهى :

فحص أولى للسيارة لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة

التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير

التأكد من غلق الأبواب جيدا

التأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها

ضبط مرايا السيارة

اختبار كشافات السيارة قبل التحرك وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارئ

ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة

عدم رفع صوت الكاسيت بأعلى من صوت المحرك حتى تستطيع الشعور بالسيارة وبأصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج سيارتك

تخفيض السرعة بما يتناسب مع مستوى الرؤيا

عدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير