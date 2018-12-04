الكرملين يعلق على تظاهرات السترات الصفراء بفرنسا

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وكالات- الدويني فولي

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قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الاحتجاجات في فرنسا، "شأن داخلي"، مضيفا أن "باريس شريك مهم لنا في العلاقات الثنائية والشؤون الدولية".

ولفت بيسكوف إلى أنه من المهم أن لا تسفر الأحداث التي تشهدها باريس عن جرحى أو سقوط ضحايا.

وفي معرض إجابته عن سؤال صحفي حول ما إذا كان لواشنطن دور في هذه الاحتجاجات، قال المتحدث باسم الكرملين إن "روسيا لا ترى أن للولايات المتحدة تأثيرا على الحركة الاحتجاجية، التي تشهدها باريس.

وتشهد باريس منذ الـ17 من نوفمبر الماضي، احتجاجات نظمها أصحاب "السترات الصفراء"، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 100 مصاب، بينهم أفراد من الشرطة، ويندد المحتجون بزيادة أسعار الوقود وغلاء المعيشة.

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