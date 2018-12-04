لهذا السبب "صلاح" لا يستحق جائزة بوشكاش

04 ديسمبر 2018 - 01:20 م

علق اللاعب الويلزي جاريث بيل، مهاجم ريال مدريد، على فوز محمد صلاح، نجم الريدز والمنتخب المصري، بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2018، بأنه "مندهش لفوز صلاح، حيث ان هدفه كان الأفضل"، بحسب موقع " "gianlucadimarzio الصادر بالانجليزية .

يذكر أن لاعب ليفربول محمد صلاح فاز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2018، متفوقًا على هدفي كريستيانو رونالدو وجاريث بيل، في يوفنتوس وليفربول، على الترتيب.

وقال "بيل" في تصريحات لصحيفة "فور فور تو": "نعم لقد تفاجأت لعدم فوزي، فهدفي كان الأفضل، ولكن ماذا سأقول؟، ولكن هذا يقلل من قيمة الجائزة قليلًا، على الرغم أن محمد صلاح أحرز هدفًا رائعًا".

وعلق "بيل" عن هدفه أمام ليفربول: قائًلا: "الأمر كان مثل الغريزة، لقد جعلت جسدي يتمركز بشكل جيد، واستعملت قدمي اليمنى بشكل جيد وسددت الكرة بشكل مثالي، وعندما تسددها بشكل مثالي، تعلم بأنها ستكون في الشباك".

وتابع: "أنت فقط تأمل ألا يقوم حارس المرمى بتصد إعجازي، لذلك بمجرد تسديدها قلت إن هناك فرصة للتسجيل، إذا رأيتم الإعادة مرة أخرى ستجد رأسي تحولت مباشرة لمتابعة الكرة، لأني كنت أعلم أين ستذهب".

وختم بيل: "أعتقد أنه يمكن القول إنه أفضل هدف لي، لقد أحرزت هدفًا أحبه أمام برشلونة في نهائي كأس الملك 2014، ولكن هذا الهدف كان في نهائي دوري أبطال أوروبا، أكبر بطولة في تاريخ كرة القدم، وكان هدف الفوز، يمكنني أن أقول إنه أفضل هدف" .