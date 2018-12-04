» ضبط شبكة لتبادل الزوجات فى «البساتين»

04 ديسمبر 2018 - 01:23 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط زعيم شبكة لتبادل الزوجات يديرها عامل موبيليا فى منطقة البساتين جنوب القاهرة.

كانت معلومات وردت إلى إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، تفيد إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يديرها شخص تنشر صورًا إباحية وتدعو لتبادل الزوجات.

وبالتنسيق مع رجال مباحث قسم شرطة البساتين، وبإجراء التحريات التى أشرف عليها المقدم على فيصل رئيس المباحث، تبين صحة الواقعة وأن مؤسس الصفحة يدعى "س.ا" 38 سنة عامل موبيليا، مقيم بدائرة القسم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائد أحمد مصلح، معاون مباحث القسم، من ضبط المتهم داخل منزله بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأن الصور التى ينشرها هى لزوجته، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقى المتهمين.