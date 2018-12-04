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مد أجل الحكم بـ"أحداث أبو العزم" الإرهابية لـ22 ديسمبر

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الإرهاب

الحكم

وادي النطرون

ابو العزم

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بوادي النطرون مد اجل النطق بالحكم علي 26 متهما لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بقناة السويس لتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر في الخلية المسماة إعلاميا بـ"أحداث أبو العزم الإرهابية"، وذلك لجلسة 22 ديسمبر لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ود.على عمارة.

كانت المحكمة قد استمعت الى مرافعة النيابه التى طالبت بتوقيع اقصى العقوبه على المتهمين بينما طالب الدفاع ببرءاتهم من التهم المنسوبه اليهم.

 كشفت التحقيقات ارتباط المتهم طارق طه أبو العزم الضابط السابق بالقيادي بتنظيم القاعدة محمد جمال عبده وتأسيس خلية إرهابية تدعو لتكفير الحاكم وتدعو للخروج عليه ووجوب الجهاد ضد العاملين بالدولة بالقوة والعنف وتمكنوا من تشكيل خلية بين أفرادها أعضاء من دول أخرى وخططوا لارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة والحيوية وقام المتهم الأول بإعداد برنامج فكري وعسكري وحركي لتجهيز العناصر الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وإعداد العبوات الناسفة واتخاذهم أسماء حركية وسفرهم الى ليبيا لتدريبهم ثم عودتهم مرة أخرى وبعد تمكنهم من الحصول على الأسلحة المهربة .

وتوصلت التحقيقات الى قيام المتهمين بسام السيد إبراهيم أبو الخير وشقيقه هيثم المقيمان بقرية حوين مركز قطور محافظة الغربية بإجراء تجربة على بعض العبوات الناسفة بأحد الطرق فتصادف مرور دورية أمنية فقاما بإطلاق الأعيرة النارية عليها وبعدها طالب المتهم الأول طارق أبو العزم من المتهم الثالث عادل الغنام تهريب المتهمين بعد كشف جريمتهما إلى ليبيا خوفا من ضبطهما وأثناء سفرهما تم ضبطهما في أحد الأكمنة بمدينة سيوة وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة بعملات أجنبية مختلفة .

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