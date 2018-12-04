  • الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:03 م
بحث متقدم
نجل زعيم الجهاديين: داعش موجودة في القرآن

تأجيل محاكمة المتهمين فى "داعش الوراق" لـ11 ديسمبر

صورة الخبر

لهذا السبب "صلاح" لا يستحق جائزة بوشكاش

جينا هاسبل

المخابرات الأمريكية تقدم إفادة حول "خاشقجي"

الدكتورة منى برنس

سمير صبرى يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منى البرنس

رونالدو وشيقتيه

شقيقتا رونالدو: المافيا وراء فوز مودريتش بالكرة الذهبية

صورة مركب صيد

العثور على المركب الغارق في أعماق «خليج السويس»

جوزية

كواليس رفض جوزيه تدريب الأهلى وتوليه منصب جديد

مني برنس برفقة السفير الإسرائيلي

"الدكتورة الراقصة" تثير الجدل بصورتها مع السفير الإسرائيلي

السلمي

«ميسي غزة» يكشف حقيقة انتقاله لـ"القلعة الحمراء"

بوش

«البرادعي» ينشر صورة لجثمان «بوش» مع كلبه

تأجيل محاكمة المتهمين فى "داعش الوراق" لـ11 ديسمبر

قضايا وحوادث

نجل زعيم الجهاديين: داعش موجودة في القرآن
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى

#

تأجيل إعادة محاكمة 17 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

#

تأجيل محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق" لـ9 أكتوبر

#

تأجيل محاكمة طارق النهرى بحرق المجمع العلمي

المتهمين

السجن

محاكمة

الحبس

معهد امناء الشرطة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 30 متهمًا في القضية المعروفة بـ"داعش الإسكندرية"، لجلسة 11 ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم "داعش" بسوريا وليبيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

النِتْ.. والنَتْيتَه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط شبكة لتبادل الزوجات فى «البساتين»
» النجم الساحلي يكشف حقيقة انتقال «مرعي» لـ«بيراميدز»
» المتهم بقتل زوجته الحامل: «عايرتني بفقري»
» أول تعليق من طليق رانيا يوسف على أزمة الفستان
» رانيا يوسف: "تخيلت نفسي في السجن"
» عبدالنور: "فرنسا ستدخل فى دوامة"
» هذا النظام قتل رئيس الوزراء اللبنانى رفيق الحريرى
» بالفيديو.. ما الأدوية الممنوع اصطحابها خلال السفر؟
» في حوار قديم.. شادية تروى تفاصيل إنقاذها من الموت
» قوات الاحتلال الاسرائيلى تدمر أنفاقا لحزب الله
» هجوم إلكتروني على وكالة فضاء روسية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا