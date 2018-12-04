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الوزراء: لا صحة لخصم 2% من رواتب المعلمين

الحياة السياسية

شوقى
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وكالات- حنان حمدتو

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المعلمين

مجلس الوزراء

وزارة التربية والتعليم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن تطبيق وزارة التربية والتعليم خصم 2% من راتب المعلمين، و15% من مكافأة الامتحانات لتقليل وتوفير النفقات، وذلك بعد ما تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة.

وأكدت الوزارة، فى بيان لها، أنها لم ولن تستطيع فرض أية خصومات على المعلمين إلا بقانون يصدره مجلس النواب هو لم يحدث من الأساس، موضحًة عدم حدوث أي تغيير في رواتب المعلمين، وأن كافة حقوقهم المالية مصانة وفقاً للقانون والدستور، مشيرةً إلى أن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة هو إثارة البلبلة وإشعال فتيل الفتن في أوساط المعلمين.

وأشارت إلى أنها تعمل جاهدةً على إيجاد حلول جذرية لمشاكل المعلمين الإدارية الخاصة بالترقي والمشاكل المهنية الخاصة بتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتنميتهم مهنيًا وتطوير أدائهم ومشاكلهم المادية الخاصة بزيادة الدخل.


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