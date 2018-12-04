بلاغ جديد ضد منى برنس لإنكارها القضية الفلسطينية

04 ديسمبر 2018 - 01:49 م

تقدم أيمن محفوظ المحامي ببلاغ جديد ضد مني البرنس المفصولة من التدريس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة السويس، تبرير فعلتها المثيرة للجدل بعد أن نشرت صورة تجمعها بالسفير الإسرائيلي في القاهرة ديفيد جوبرين مبدية دهشتها فى بيان لها من الهجوم عليها كأنها لم تضع يدها فى يد سفير دولة الاحتلال الملطخة بدماء الفلسطينيين.

"برنس" التى عادت على فعل كل ما هو خارج عن المألوف بحثا عن الشهرة وهي المشهورة بلقب دكتورة الرقص وانها دابت علي الظهور علينا بكل ما ترفضه قيم مجتمعنا المصري تعالت اصواتها لتشمل كل ما يرفضه مجتمعنا العربي والإسلامي بقولها ان عده مدن فلسطينية مثل رام الله والقدس يقام بها احتفال سنوي للتأكيد على قوه الثقافه مقابل ثقافه القوه من واصرارها علي إنكار ثوابت الأمة الإسلامية من كفاح ضد الكيان الصهيوني الغاشم والكفاح للحفاظ علي المقدسات الإسلامية والمسيحية المغتصبة من إسرائيل التي أنكرت اسم فلسطين ونعتتها بإسرائيل وطالب في ختام بلاغه للنائب العام الذي حمل رقم 15467 لسنه 2018 عرائض النائب العام بصفته محامي الشعب وصاحب الدعوى العمومية وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك التصريحات الغير مسئوله واتخاذ اللازم قانونا.