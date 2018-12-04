مقتل 24 عاملا كانوا يشيدون جسرا في إندونيسيا

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وكالات- الدويني فولي

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قالت إندونيسيا إنها تعتقد أن 24 على الأقل من عمال البناء قتلوا على أيدي الانفصاليين في إقليم بابوا شرقي البلاد.

وجرى إطلاق النار على العمال الذين كانوا يقومون ببناء جسر.

ويعتقد أن جرائم القتل حدثت بعد أن التقط بعض العمال صورًا لسكان في بابوا بمناسبة ما يعتبرونه يوم استقلالهم ، في الأول من الشهر الحالي.

وكانت بابوا قد استقلالها عن الهولنديين في عام 1961 ، ولكن تم دمجها في إندونيسيا بعد ثماني سنوات.

وكان هناك تمرد انفصالي لعقود.

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