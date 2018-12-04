مليون مواطن تم فحصهم فى 4 أيام من المرحلة الثانية لمبادرة فيروس سى

04 ديسمبر 2018 - 02:15 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن فحص أكثر من مليون مواطن حتى ظهر اليوم الرابع للمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي بوزارة الصحة إن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضي وصل إلى 13 مليونا و109 آلاف مواطن، موضحا أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

وتابع أنه تم فحص 68 ألفا 338 طالبا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الثلاثاء ،فى محافظات المرحلة الأولى التسعة باجمالي 2206 مدرسة.

ويذكر أنه 1659 مدرسة تم بدا المسح بها، و80 مدرسة تمريض ستبدا فى يوم 9 ديسمبر الحالى ، فضلا عن467 معهد ازهري ستبدأ يوم 7 ديسمبر الحالى.

وأضاف مجاهد، أن محافظة اسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا باجمالى تردد 13 الف و 745 طالب، وأسيوط 13 الف و 668 طالب، والقليوبية 10 الف و 599 طالب، والبحيرة 10 الاف و 231 طالب، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل 2019، مشيرا إلى ان اى طالب يثبت إصابته بالفيروس يتم تحويله لوحدات التأمين الصحي، لإجراء الفحوصات والتحاليل التأكيدية له، ثم يصرف له العلاج بالمجان.

وأوضح “مجاهد”، أن هناك مليون و 238 ألف مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من “المبادرة الرئاسية” وذلك منذ إطلاق المبادرة و حتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية باجمالى عدد مشاركين 415 ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ 173 ألفا و171 مواطناً، ثم المنوفية بـ 168ألفا و293 مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ129 ألفا و400 مواطن.

ولفت”مجاهد” إلى أن أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي 125% من المستهدفين، تليها محافظة بني سويف وأسوان بـ104%، مؤكدا على أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة، وتحقق نسب مشاركة منقطعة النظير.

وتناشد وزارة الصحة المواطنين بالمشاركة بنقاط الفحص للاطمئنان على أنفسهم، وذويهم، مشددة على أن المواطن لن يدفع اى مبالغ مالية أثناء الفحص أو تلقى الخدمات العلاجية، منوهة أنها فرصة لن تتكرر عقب انتهاء المبادرة، للاطمئنان على نفسه وذويه من أمراض فيروس سي، والضغط، والسكر، والسمنة، وصرف العلاج لمن يثبت إصابته بالمجان.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من مبادرة “100 مليون صحة”، تستهدف 20 مليون مواطناً، ب 11 محافظة، ويتم تنفيذها في 1877 نقطة مسح ثابتة، و857 نقطة مسح متحركة بمحافظة القاهرة، وذلك من خلال 6 آلاف و486 فريقاً طبياً يعملون على فترتين صباحية ومسائية، ويمتد عملها حتى نهاية شهر فبراير القادم.

ويشار الى وجود خط ساخن 15335، وموقع الاكترونى www.stophcv.eg لتلقى أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم للتعامل معها فوراً، بالاضافة الى الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس “سي” والكشف عن الأمراض غير السارية.