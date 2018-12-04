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تعليق «البرادعي» على تراجع الحكومة الفرنسية عن رفع أسعار الوقود

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البرادعي

السترات الصفراء

علق الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، على القرار الفرنسي بالتراجع عن رفع اسعار الوقود بسبب المظاهرات التي اجتاحت العاصمة باريس.

وقال البراعي في تغريدة لة بـ"تويتر": "فرنسا تعلق زيادة الضرائب على الوقود ! بعيداً عن الغوغائية يجب أن نفهم أنه فى الوقت الذى تحرم فيه كافة الدول الديمقراطية اللجوء إلى العنف فإن حق التظاهر السلمى يبقى حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان".

وتابع: "حرية التعبير لا يمكن المساس به وهي فى النهاية الضامن أن الأمة فوق الحكومة".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، قد أعلن تعليق الزيادة الضريبية على الوقود، في مؤشر على رضوخ الحكومة لمطالب أصحاب "السترات الصفراء" التي اجتاحت كل البلاد.


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