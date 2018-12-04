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بالصور.. "توي وود" مصنع جديد للأثاث في مصر باستثمارات 70 مليون جنيه

مال وأعمال

استثمارات
استثمارات

أمينة عبد العال

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الاستثمارات

التركية

رجال الاعمل

قال أحمد توي، مسئول الاستثمارات التركية، وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك "تومياد" ، إن صناعة الأثاث في مصر صناعة واعدة منذ عشرات السنين، منوها بأن دعم الحكومة المصرية لتلك الصناعة ساهمت في ازدهارها.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الرابعة للمعرض الدولي للأخشاب أن المعارض الدولية الخاصة بالأثاث ومنها معرض الأخشاب الأخير، تساهم في زيادة صادرات هذا القطاع وجذب ملايين الدولارات خصوصا وأن مصر دولة متميزة في الصناعة وسوق استهلاكي كبير للأثاث.

وأكد توي، أن مشاركته في المعرض، تأتي لإيمانه بفتح أسواق جديدة في الخارج لتصدير المنتجات المصرية بما يسهم في جذب المزيد من العملة الصعبة وبما يوفر ملايين الدولارات للاحتياطي المصري ودعم الاقتصاد.

وشدد على أن تمويل المشروعات الخاصة بالأثاث والصناعات المكملة لها تلقى كل الدعم من البنوك المصرية وهو ما دفع مجموعة " توي وود" لعمل شراكة مع البنك الأهلي المصري بهدف تحديث الصناعة وتقسيط سعر الماكينات التي تنفرد مجموعة "توي وود" بتصنيعها للراغبين في شرائها وفتح مشاريع صغيرة ومتوسطة تضيف لصناعة الأثاث في مصر.

ونوه بأن "توي وود" تمتلك أول مصنع في مصر متخصص في صناعة أخشاب هاي جلوسي، والالكريلك، بالتكنولوجية الألمانية، باستثمارات مصرية بلغت 70 مليون جنيه، وتستحوذ على نسبة معقولة من السوق، وتنافس بأسعار أقل من المستورد بنسب تتراوح مابين 20 إلى 25 %.

وأشار إلى وجود شراكه بين "توي وود"، و"جولتكين ألوباطلي"، بتركيا، بهدف نقل التجربة الألمانية والتركية في مجال صناعة ماكينات النجارة إلى مصر، لافتا إلى أن "توي وود" تعمل أيضا في مجال تأسيس مصانع الموبيليا، وتدريب وتأهيل العمالة المصرية لمواكبة نظيرتها العالمية بما يحقق المنافسة في السعر والجودة.

يذكر أن المهندس أحمد طه الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، زار جناح توي وود، على هامش افتتاحه فعاليات النسخة الرابعة للمعرض الدولي للأخشاب بأرض المعارض والمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك بمشاركة 24 دولة و175 شركة وأكثر من 110 عارض.


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بالصور.. "توي وود" مصنع جديد للأثاث في مصر باستثمارات 70 مليون جنيه بالصور.. "توي وود" مصنع جديد للأثاث في مصر باستثمارات 70 مليون جنيه بالصور.. "توي وود" مصنع جديد للأثاث في مصر باستثمارات 70 مليون جنيه بالصور.. "توي وود" مصنع جديد للأثاث في مصر باستثمارات 70 مليون جنيه بالصور.. "توي وود" مصنع جديد للأثاث في مصر باستثمارات 70 مليون جنيه بالصور.. "توي وود" مصنع جديد للأثاث في مصر باستثمارات 70 مليون جنيه بالصور.. "توي وود" مصنع جديد للأثاث في مصر باستثمارات 70 مليون جنيه بالصور.. "توي وود" مصنع جديد للأثاث في مصر باستثمارات 70 مليون جنيه بالصور.. "توي وود" مصنع جديد للأثاث في مصر باستثمارات 70 مليون جنيه


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