برلماني: معرض أيديكس يعزز مناخ الاستثمار في المجالات العسكرية

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النائب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب
النائب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب

أمينة عبد العال

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قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن معرض "إيدكس 2018" يتيح فرصة عظيمة لمصر لعرض منتجاتها العسكرية، وفتح أسواق جديدة للترويج للأسلحة المصرية، حيث تعد مصر متميزة ورائدة في صناعات الطائرات الهيلكوبتر، كما يتيح عقد اتفاقات شراكة للتصنيع المشترك.

  وأضاف بدوي، أن المعرض فرصة لمصر للتعرف على التكنولوجيا الحديثة في تصنيع السلاح للدول الأخرى، حيث تشارك الولايات المتحدة، والتي تضم عدد كبير من شركات السلاح الأمريكية المتخصصة في صناعة الأسلحة، والمُساهمة بقوة، تمنحنا خبرة في كيفية تصنيع الأسلحة والآلات الحربية بشكل مماثل ومتطور، والتكنولوجيا الحديثة في وسائل الدفاع والهجوم الحربي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن إقامة المعرض في هذا التوقيت، يعكس مدى استقرار الدولة المصرية، كما يؤكد علي ريادة مصر ومكانتها في المنطقة، مضيفاً أن فكرة إقامة المعرض كل عامين يعزز مناخ الاستثمار في المجالات العسكرية، واكتساب الخبرة في إنشاء مثل هذه المعارض بهذا المستوى، إضافة للاستثمار في السلاح، وتطور الصناعات العسكرية.

ويضم المعرض 373 شركة عالمية، و57 وفدا رسميا، وسيحضره عدد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ووزراء الإنتاج الحربي، كما أن المعرض يضم تمثيلًا كبيرًا لشركات بعض الدول، والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بـ42 شركة، وفرنسا ممثلة بـ37 شركة، والصين ممثلة بـ28 شركة، فضلا عن مشاركة الدول الصديقة والشقيقة الأخرى مثل الهند وباكستان وعدد من الدول العربية والإفريقية والشرق أوروبية، وفي مقدمتها روسيا.النائب محمد بدوي دسوقي يكشف أهمية معرض "أيديكس 2018"


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