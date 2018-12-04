الشاعر: قرار عامر يحل مشاكل المستثمرين وينشط السياحة

04 ديسمبر 2018 - 02:40 م

أشاد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة بقرار محافظ البنك المركزي طارق عامر بتأجيل جميع أقساط القروض والفوا?د المستحقه علي جميع المستثمرين السياحيين والمشروعات السياحية لمدة عام کامل ينتهي في 31 ديسمبر 2019 .

وتوجه الشاعر نيابة عن قطاع السياحة بالشكر في هذا القرار الي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذي قام بمبادرة مشکورة في إطار جهوده لحل مشاكل المستثمرين بالاتفاق علي اجتماع مع طارق عامر ، محافظ البنك المرکزي المصري بحضور نخبة من المستثمرين السياحيين وممثلي الغرف السياحية وجمعيات الاستثمار .

وكانت الاستجابة السريعة من قبل محافظ البنك المركزي طارق عامر الذي يجسد نموذجا يحتذي للمسئول الفاهم لمشاكل وآمال وأهمية القطاع السياحي .

وأضاف حسام الشاعر ان محافظ البنك المركزي ورغم علمه بالتحسن الملحوظ بالقطاع السياحي مؤخرا إلا ان القطاع يحتاج لفترة حتى يعالج الاثار السلبية لحوالي 8 سنوات من التراجع السياحي .

وأكد الشاعر أن اللقاء شهد حوارا مثمرا ومفيدا حول مشاكل المستثمرين، و طالب محافظ جنوب سيناء بضرورة إيجاد حلول لتلک المشکلات، والوقوف بجانب المتعثرين، وتفعيل مبادرات البنك المرکزي للنهوض بالقطاع السياحي .

كما وجه الشاعر الشكر إلي رؤساء مجالس إدارات البنوک الوطنيه التي شاركت في الاجتماع وأبدت تفهما كبيرا للأوضاع الخاصة التي يمر بها القطاع السياحي منذ سنوات ومساندته لمواجهتها .