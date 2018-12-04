بالفيديو.. 29 قتيل وجريح في انفجار بمركز تجاري

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وكالات- الدويني فولي

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قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 26 آخرون بجروح جراء انفجار وقع في مركز تجاري بالجزء الماليزي من جزيرة كليمنتان، حسبما أفادت صحيفة The Straits Times السنغافورية، اليوم الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن مدير مصلحة المطافئ، خير الدين درهمان قوله، إن الانفجار وقع في الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي، وإن فرق الإطفاء والإسعاف هرعت إلى مكان الحادث.

وذكر درهمان أن اثنين من القتلى الثلاثة كانا من موظفي المركز التجاري، وأن أربعة من المصابين في حالة حرجة، بينما أصيب الآخرون بجراح طفيفة.

وقال المسؤول إن الشرطة باشرت تحقيقاتها لتحديد سبب الانفجار، الذي أسفر عن انهيار أحد جدران المركز.

ونشرت الصحيفة تسجيلات لآثار الانفجار نقلتها من مواقع للتواصل الاجتماعي.


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