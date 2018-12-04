ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ44.513 مليار دولار

04 ديسمبر 2018 - 04:16 م

صعدت احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بشكل طفيف في نوفمبر المنصرم، بزيادة قدرها 12 مليون دولار عن الشهر السابق له.

وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي، الثلاثاء، ارتفع إجمالي الاحتياطي، إلى 44.513 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 44.501 مليار دولار، في الشهر السابق له.

ولا يوضح البنك المركزي عادة، مصدر الزيادة أو النقصان في صافي الاحتياطيات الأجنبية المسجلة لديه.

وسجل الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، 36.723 مليار دولار في نوفمبر 2017.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 17.2 بالمائة على أساس سنوي، إلى 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018، مقابل 79 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، وفقا لأرقام البنك المركزي.



