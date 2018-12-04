السفارة الأمريكية تغلق أبوابها وتلغي جميع اللقاءات

04 ديسمبر 2018 - 04:29 م

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، غلق أبوابها، غدا الأربعاء، بما في ذلك المركز الثقافي الأمريكي "إيه سي سي".

وقررت السفارة إلغاء جميع مواعيد مقابلات القنصلية الأمريكية لهذا اليوم، وسيتم إعادة "جدولة" جميع المواعيد المقررة إلى يوم آخر.

وأرجعت السفارة، بحسب تغريدة لها على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، هذا الإغلاق إلى اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجراءات رسمية لإغلاق مكاتب الحكومة الأمريكية، يوم الأربعاء، حدادًا على خسارة الرئيس جورج بوش- الأب.

وأهابت السفارة الأمريكية بالقاهرة، بالمتعاملين معها، التحقق من "البريد الإلكتروني" الذي تم استخدامه لتحديد موعد للحصول على معلومات محددة حول إعادة "جدولة" المواعيد.



