» الصيادون ضحايا أسماك "العقرب والبقرة" بكفر الشيخ

04 ديسمبر 2018 - 04:42 م

محافظة كفر الشيخ مشهود عنها بمحافظة الأسماك البحرية والنيلية نظرًا لانتشار الأسماك البحرية والنيلية بها ووجود بحيرة البرلس التي تبلغ مساحتها 120 ألف فدان مياه وحدود بحرية، 118 كيلو مترًا على البحر الأبيض المتوسط، و45 كيلو على نهر النيل بمراكز دسوق ومطوبس وفوه، بالإضافة إلى إنشاء أكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط على مساحة 20 ألف فدان ببركة غليون بالبرلس.

وتغطي المحافظة 40% من احتياج مصر من الأسماك، وتنتشر بها مختلف أنواع الأسماك، منها السيف والدنيس والقاروص والجمبرى والكابوريا والبلطي والفسفوري والبوري، والبليمى والقراميط والثعابين.

وفي الفترة الأخيرة ظهرت أنواع غريبة من الأسماك السامة، والتي تم اصطيادها بالبحر الأبيض المتوسط وانتشرت بالسوق المحلى للمحافظة وانتشرت هى الأخرى بالأسواق المصرية، ولم يعرفها أحد، حيث جذبت بعض المصريين لشرائها، وذلك لمجرد أن شكلها غريب، ولكن هناك البعض الآخر يعرف أنها سامة، ومن أنواع هذه الأسماك "الأرنب، والعقرب، والقط، والبالون".

يقول أحمد عبده ، شيخ الصيادين بكفر الشيخ، إن المحافظة غنية بالأسماك البحرية والنيلية، ويعمل بمهنة الصيد بالمحافظة أكثر من 250 ألف صياد، ولكن فوجئنا منذ فترة بعدد من الأسماك السامة المنتشرة بالسوق، وتتواجد مع أسماك الجمبري والكابوريا بالبحر، ولم نعرف أنها سامة إلا بعد تعرض عدد من الصيادين الذين تناولوها للتسمم ولكن الحمد لله لحقناهم وتم شفاؤهم، ومنها أسماك البالون والعقرب والبقرة، وهى تتواجد مع أسماك الجمبري والكابوريا، محذرا الأهالى والصيادين من تناولها، خاصة بعدما أثبت الأطباء أنها سامة.

وأضاف على محمود دكتور بيطري وخبير أسماك، أن الأسماك السامة المنتشرة بكفر الشيخ هى سمكة البالون، وسمكة البقرة والعقرب.

وأوضح أن سم البالون خطير جدًا، حيث تتواجد بكثرة بالبحر الأحمر ولا نعرف أسباب تواجدها بالبحر المتوسط، ويمكن أن يكون قد حدث خلل بيولوجي، تسبب في تواجدها وانتقالها إلى البحر المتوسط، وتناول سمكة واحدة قادر على قتل الفرد سريعًا لأنها تسبب شللاً تامًا بالجسم.

وأشار إلى أن سمكة البقرة سُميت بهذا الاسم لأنها لديها قرنان طويلان يبرزان من مقدمة الرأس، ويشبهان قرون البقرة أو الثور، ويحميان هذه السمكة من أعدائها.

كما أن لحمها سام، ما يجعل الأعداء لا تجتذب إليها، بالإضافة إلى أن هذه السمكة من الأسماك الخجولة، ومظهرها يشبه الصندوق ومن الممكن أن تنمو حتى يصل طولها إلى 46 سم، وتمتلك زعنفة ظهرية صغيرة يدعمها 9 أشعة، وتتواجد هذه السمكة بالبحر المتوسط وتباع بالأسواق العامة بكفر الشيخ وبورسعيد وبالإسكندرية، ودمياط ويجب عدم تناولها لأنها تقتل بالحال عقب إحداث شلل بالأطراف.

وأشار إلى أن سمكة العقرب سمكة بحرية غير نشطة صغيرة الحجم يبلغ حجمها 5-45 سنتمترًا في الطول الكلى، وتسمى عقرب البحر؛ لأنها تشبه العقرب من حيث الشكل المخيف.

كما أن لها القدرة على تغيير لونها لتوافق لون المكان الموجودة فيه، وتوجد الأشواك السامة على الزعنفة الظهرية، والسم يوجد في غدد سمية بصلية الشكل تقع بالقرب من قاعدة الشوكة السامة التي في الزعنفة الظهرية.

وتابع: "عندما يصطدم جسم السمكة بأي كائن حي سواء سمكة أخرى أو إنسان تفرز هذه الأشواك ما بها من مادة سامة في جسم الكائن الذي دهس عليها واصطدم بها، وغالبًا ما تنكسر الشوكة في جسم المصاب وتسبب له آلامًا مبرحة وانتفاخًا فى العضو المصاب مع حدوث تنميل لهذا العضو.

وقد يؤدى السم إلى حدوث غثيان وتقيؤ شديد وضيق في التنفس، ما يؤدي إلى وفاة المصاب إذا ما تأخر إسعافه ونقله إلى المستشفى، وتتواجد هذه السمكة بالمنطقة الغربية بالبحر المتوسط ما بين الإسكندرية والسلوم وتباع بالأسواق العامة في الإسكندرية، وتوجد أيضًا بالبحر الأحمر، وخليج السويس، والعقبة.

من جانبه أكد حسن عبود صياد أننا نعرف الأسماك السامة جيدا ويجب عدم صيدها من الأساس وعدم تناولها، حتى لا يتعرض المرء للتسمم والموت، خاصة أنها أنواع قاتلة لم تكن موجودة منذ فترة وجيزة أصبحت تظهر وبكثافة بالمحافظة والخوف تكاثرها وانتشارها.